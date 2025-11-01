মিরসরাইয়ে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বড় ভাইয়ের হাতে শাহাদাত হোসেন (৩৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার ওচমানপুর ইউনিয়নের উত্তর মরগাং গ্রামে ভোলা মেম্বারদের পুরোনো বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত বড় ভাই আলী হাসানকে আটক করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আলী হাসান ও শাহাদাত হোসেনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। আজ দুপুরে দুই ভাইয়ের সন্তানদের বিবাদ ঘিরে তাঁদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা ও মারামারি হয়। একপর্যায়ে আলী হাসান শাহাদাত হোসেনের গলা টিপে ধরেন। এতে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান শাহাদাত। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (মস্তাননগর) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাহাদাত হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আব্দুল হালিম বলেন, খুনের ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) মর্গে পাঠানো হবে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।