সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, সুমন নামের স্থানীয় এক যুবকের মারধরে নবীউল প্রাণ হারিয়েছেন।
নিহত নবীউল নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
নিহত বৃদ্ধের নাতি মেজবাহ উদ্দিন জানান, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন বহিরাগত লোকজন নিয়ে তাঁর নানার জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। জমি পরিমাপ না করেই সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দিলে তাঁর নানার সঙ্গে সুমনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন তাঁর নানাকে এলোপাতাড়ি পেটানোর পর ইট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তাঁর নানা নবীউল। পরে সুমন, তাঁর স্ত্রীসহ অন্যরা পালিয়ে যান। বৃদ্ধ নবীউলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নবীউলের মেয়ে সাজেদা আক্তার জানান, জমিটি নিয়ে সুমনের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর বাবার লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সুমনসহ সবার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম জানান, জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় আহত হয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, তাঁকে পিটিয়ে ও মাথায় আঘাত করে সুমন নামের এক যুবক হত্যা করেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত সুমন পালিয়ে গেলেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে।