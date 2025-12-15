হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

মিরসরাই, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের নাথপাড়া এলাকায় ডাউন লাইনের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোরে রেললাইনে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে মিরসরাই থানা ও রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিম পাঠিয়েছি এবং আমি নিজে গিয়েছি। মরদেহটি দেখে ধারণা করা যাচ্ছে, ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশকে খবর পাঠানো হয়। তারা এসে লাশ উদ্ধার করে।’

চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানা-পুলিশের (জিআরপি) সহকারী উপপরিদর্শক রাশেদ রানা বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করি। তার মাথা জখম ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

