হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের নতুন জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের দায়িত্ব গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের সব নাগরিকের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এর আগে সাইফুল ইসলাম ফেনী জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তথ্যমতে, বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সাইফুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ মাঠপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ ছাড়া তিনি উপসচিব হিসেবে অর্থ বিভাগ ও ইকোনমিক এনালিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বাংলাদেশ রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ফরিদা খানমকে সরিয়ে দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরে তাঁর স্থলে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে নিয়োগ দেওয়া হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।

