দ্বিতীয় দিনের মতো চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে দ্বিতীয় দিনের মতো চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার পর চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে গিয়ে দেখা যায়, ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিকল্প হিসেবে কেউ কেউ ইঞ্জিনচালিত বোটে পারাপার হচ্ছেন, আবার অনেক যানবাহন রাঙ্গুনিয়া গোডাউন সেতু ব্যবহার করে গন্তব্যে যাচ্ছে।
ফেরিঘাটে কথা হয় ফেরির ইনচার্জ মো. শাহজাহানের সঙ্গে। তিনি বলেন, রাঙামাটির কাপ্তাই লেক থেকে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট দিয়ে সাড়ে ৩ ফুট করে পানি ছাড়ার ফলে কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল ৬টা থেকে চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ। এখনো নদীতে প্রচুর স্রোত রয়েছে, তাই ফেরি চালু করা যাচ্ছে না।
ফেরিচালক মো. আমিনুল হক বলেন, দ্বিতীয় দিনের মতো আজ শুক্রবারও ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। পানির স্রোত এখনো কমেনি।