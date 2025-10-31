হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিলের এক মাস পর শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা আব্দুল্লাহ আজাদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে এক মাস আগে ঝটিকা মিছিল করেছিল কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। ওই মিছিলে অংশগ্রহণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ আজাদ চৌধুরী (৫৪) নামের এক শ্রমিক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বন্দর থানা-পুলিশ জানিয়েছে। গ্রেপ্তার আব্দুল্লাহ আজাদ চৌধুরী বন্দর থানা শ্রমিক লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক এবং নগরের বন্দর থানাধীন গোসাইলডাঙা ওয়ার্ডের ৩ নম্বর ফকিরহাট এলাকার বাসিন্দা।

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে পোর্ট কানেক্টিং রোডে ঝটিকা মিছিলের খবর পেয়ে ওই দিনই অভিযান চালিয়ে সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে পোর্ট কানেক্টিং রোডে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠন সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। ওই মিছিলে আব্দুল্লাহ আজাদ চৌধুরীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, ওই মিছিলের ঘটনায় ১৬ সেপ্টেম্বর বন্দর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা হয়। এ মামলায় আব্দুল্লাহ আজাদ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

