হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম

ঘরের আসবাবপত্র তছনছ হয়ে রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের নিজতালুক এলাকার আব্দুল মজিদ মিস্ত্রির বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ডাকাত দল আটটি মোবাইল ফোন, সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ ৫০ হাজার টাকা, বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রীসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য নুর উদ্দীন বলেন, ‘গতকাল রাত ৩টার দিকে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি ডাকাত দল রামদা, চায়নিজ কুড়ালসহ দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। কিছু বুঝে ওঠার আগে সবাইকে জিম্মি করে আমার ভাবি কাজলের গলায় ছুরি ধরে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। এরপর তারা আমার ঘরে এসে আমার হাত-পা বেঁধে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়।’

শাহেদা আক্তার নামের একজন বলেন, ‘আমার দুই দেবর, এক ননদসহ আমরা চার পরিবার আলাদা ঘরে বসবাস করি। রাত ৩টার দিকে প্রথমে ডাকাত দল আমার মেজ দেবর মহিউদ্দিনের ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রী কাজলের গলায় ছুরি ধরে ঘরের মালামাল লুট করে। এরপর তারা ছোট দেবর নুর উদ্দিনের ঘরে প্রবেশ করে ডাকাতি করতে থাকে। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আমি প্রতিবেশীদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানালে তা বুঝতে পেরে ডাকাত দল দ্রুত সরে যায়।’

স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল করিম বাবলু বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে বাড়ি হওয়ায় ডাকাত দল সহজে চলে গেছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ‘সকাল ৬টা পর্যন্ত ডিউটি করেছি। রাত-দিন কাজ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছি। ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ না পেলেও একাধিক টিম ও ডিবির টিম এ বিষয়ে কাজ করছে। শিগগির জড়িতদের আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব ইনশা আল্লাহ।’

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিলের এক মাস পর শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ২৪ হাজার জাল টাকাসহ যুবক আটক

বিদ্যুতের লাইন ঠিক করার কথা বলে ঘরে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

রাউজানে র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র-মাদক উদ্ধার, আটক ২

আইআইইউসির ১৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ, নদভী দম্পতিসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রামে অবৈধ বালু উত্তোলন, আটক ৩

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মহিলা মাদ্রাসার ৭ শিক্ষার্থীসহ আটজন আহত

শচীন দেববর্মনের জন্মভিটায় দুই দিনের মেলা, দাবি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্সের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা