ঘরে ঝুলছিল গৃহবধূর লাশ, বিছানায় কন্যাশিশুর

ফটিকছড়ি সংবাদদাতা

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে একটি বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ এবং বিছানা থেকে তাঁর দেড় বছরের শিশুকন্যার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৌর সদরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কামাল ভবনের নিচতলা থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।

ওই গৃহবধূর নাম আফরোজা আফরিন (২৬)। তিনি এনজিও কর্মী মো. আনোয়ার হোসেন বিবলোর স্ত্রী। মৃত দেড় বছর বয়সী শিশুটি এই দম্পতির একমাত্র সন্তান আতকিয়া আয়েশা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে আফরোজা আফরিন তাঁর শিশুকন্যাকে গোসল করানোর কথা বলে শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ করেন। দীর্ঘক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দরজা খুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে বিষয়টি ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে লোহার দরজা ভেঙে মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে।

ওই গৃহবধূর শ্বশুর কামাল উদ্দিনের দাবি, তাঁর পুত্রবধূ (আফরোজা) দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। হয়তো সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি এমন মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, ‘সকালে ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা বন্ধ অবস্থায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ ও পাশে তাঁর মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছি। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।’

