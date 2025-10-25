হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রকল্প সমন্বয়ে ‘পিপিপি সেল’ গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (চবক) আওতাধীন সব পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্প সমন্বয়ের জন্য একটি ‘পিপিপি সেল’ গঠন করা হয়েছে। চবকের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সেল গঠন করা হয়।

নবগঠিত সেলে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চবকের সদস্য (প্রকৌশল) কমোডর কাওছার রশিদ। সেলে আহ্বায়কসহ মোট ১১ জন সদস্য রয়েছেন। নির্বাহী প্রকৌশলী (সিসিপি) রাফিউল আলমকে সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সেলের অন্য সদস্যরা হলেন পরিচালক (পরিবহন) এনামুল করিম, চিফ প্ল্যানিং মো. মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী, চিফ হাইড্রোগ্রাফার কমান্ডার মো. ওবায়দুর রহমান, আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) শাহনেওয়াজ মনির, সহকারী হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন মো. মুস্তাহিদুল ইসলাম, উপপ্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মির্জা রাকিবুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (এস্টেট) মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জাহিদুল ইমাম।

সেলের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়ন, পিপিপি ট্রানজেকশন পরামর্শক নিয়োগ ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি সম্পাদন, চলমান প্রকল্পের তদারকি ও প্রতিবেদন দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে এই পিপিপি সেল গঠনের নির্দেশনা জারি করা হয়।

চবকের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সেলের সদস্য জাহিদুল ইমাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৃহস্পতিবারই এ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ পেয়েছি। চবক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করাই মূলত এই সেলের কাজ।’

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে গমের প্রথম চালান নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাল জাহাজ

ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধে ৩ শতাধিক পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত, আহত ৩০

মিয়ানমারে পাচারকালে ট্রলারসহ ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ

রাউজানে কৃষকের সবজিখেত তছনছ

সাংবাদিক পরিচয়ে ঘরে ঢুকে ডাকাতি, গ্রেপ্তার ৭

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: দগ্ধ ৩ কর্মচারীর একে একে সবাই চলে গেলেন

ছয় দিন রাতে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল থাকবে নিয়ন্ত্রিত

খাগড়াছড়িতে শিক্ষিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা