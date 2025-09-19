চট্টগ্রামে চুরির এক মোবাইল ফোন খুঁজতে গিয়ে দেড় শ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রামে চুরির একটি মোবাইল ফোন খুঁজতে গিয়ে আরও প্রায় দেড় শ মোবাইল ও দুটি ডিএসএলআর ক্যামেরা উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় চোর চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর কোতোয়ালি পুরোনো রেলস্টেশন ও চৈতন্যগলি এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সোহেল মিয়া (৩৩), আব্দুল হাকিম প্রকাশ রাকিব (২৭) ও মো. ইয়াছিন (২০)। তাঁদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও ফেনী জেলায়।
এ বিষয়ে নগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার (বন্দর জোন) মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর এক ব্যক্তি তাঁর বাসা থেকে একটি মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগ দেয় ডিবির (বন্দর) কাছে। প্রায় এক মাস আগে তাঁর ফোনটি চুরি হয়।
এ সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনটি উদ্ধারের জন্য ডিবির একজন উপপরিদর্শককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোনটির অবস্থান শনাক্তের পর কোতোয়ালির হকার্স মার্কেট গলির একটি মোবাইলের দোকান থেকে সোহেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও দুজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি আইফোনসহ ১৪৮টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও দুটি ডিএসএলআর ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিবির প্রধান আরও বলেন, গ্রেপ্তার আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মোবাইল চোর চক্রের সদস্যের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। চক্রটির বাকি সদস্যদের ধরার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।