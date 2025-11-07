খাদ্য-সংকটে লোকালয়ে বানরের অবাধ বিচরণ: ফসলের ক্ষতি, ঘরের ভাত-তরকারিও সাবাড়

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় বনভূমি ক্রমাগত ধ্বংস হওয়ায় বন্য প্রাণীর খাদ্য-সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর ফলে রেসাস প্রজাতির বানর ও হনুমানের দল লোকালয়ে প্রবেশ করছে। জনপদে উৎপাদিত ফল-ফলাদি এবং মানুষের রান্না করা ভাত-তরকারিও এখন তাদের আক্রমণে নিরাপদ নয়। বানরের অবাধ বিচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে উপজেলার সাধারণ মানুষ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যমতে, প্রতিটি দলে ৫০ থেকে ১০০টি বানর লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অস্বাভাবিক হারে ফসলের ক্ষতি করছে। বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ বানর ধরলেও বন বিভাগ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় সেগুলোকে উদ্ধার করে গভীর অরণ্যে অবমুক্ত করছে। গত বুধবারও রেসাস প্রজাতির একটি বানরশাবক উদ্ধার করে অবমুক্ত করা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলায় বিশাল বনবৃক্ষ এখন আর আগের মতো চোখে পড়ে না। ইটভাটা ও কয়লার চুলার জন্য আশঙ্কাজনক হারে গাছ কমছে। কিন্তু সে তুলনায় নতুন করে গাছ লাগানো হচ্ছে না। এর ফলে বনভূমি কমছে এবং বন্য প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় বুনোফুল ও ফলের গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। খাবারের সংকটের কারণে বানর ও হনুমানের দল লোকালয়ে এসে ধান, শিম, লাউ ও পেঁপেগাছ থেকে ফল ও শাক ছিঁড়ে খাচ্ছে এবং নষ্ট করছে।
উপজেলা সদর বটতলার গৃহিণী জয়া কর্মকার জানান, বানরের অত্যাচারে তাঁদের ঘরে ঘুমানোও দায়। তিনি বলেন, ‘সূর্যোদয়ের আগেই ঘরে বা ছাদে বসে মৌসুমি ফল, সবজি খেয়ে সাবাড় করে। দু-তিন দশক আগে যখন অঘোর জঙ্গল ছিল, তখন লোকালয়ে বানর বা হনুমানের দেখা মিলত না। অবাধে গাছ কেটে বসতি গড়ায় খাদ্য-সংকটে এখন বানর লোকালয়ে।’
রহমান নগরের বাসিন্দা সাব্বির হোসেন বলেন, ‘বানরের অত্যাচারে আমরা এক দশকের বেশি সময় ধরে জ্বলছি। ঘরে ভাত-তরকারি রান্না করে নিরাপদে রাখা যায় না। বিশেষ করে তারা নারী ও শিশুদের মোটেও ভয় পায় না। বানরের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণে আমরা উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের সহযোগিতা চাই।’
খাদ্য-সংকটের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কেউ কেউ বানর ধরে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। গত বুধবার কুমারী এলাকা থেকে রেসাস প্রজাতির একটি বানরশাবক ৫০০ টাকায় বিক্রির খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বন বিভাগের কর্মকর্তারা। পরে তাঁরা বানরটি উদ্ধার করে গহিন অরণ্যে অবমুক্ত করেন।
উপজেলার গাড়িটানা বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আবদুল হামিদ বলেন, ‘বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী রেসাস প্রজাতিসহ বন্য প্রাণী ধরা, মারা বেআইনি। বিলুপ্ত প্রাণী রক্ষায় বন বিভাগ সব সময় প্রস্তুত। গত দুই মাসে বেশ কয়েকটি বানর মানুষের হাত থেকে উদ্ধার করে গহিন জঙ্গলে অবমুক্ত করা হয়েছে।’
আবদুল হামিদ আরও বলেন, ‘উপজেলায় কোনো রিজার্ভ বন নেই। জীববৈচিত্র্য ও বন্য প্রাণীকে বাঁচাতে হলে আগে বনভূমিকে বাঁচাতে হবে। নিজস্ব বাগানের একটা গাছ কাটলে দুটি লাগাতে হবে। বন্য প্রাণী বনে খাবার না পেলে লোকালয়ে আসবেই।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া বলেন, ‘লোকালয়ে বানরের উপদ্রবের কারণ নিশ্চয়ই বনে খাদ্য-সংকট। আগে জঙ্গলে বন্য প্রাণীর খাবার উপযোগী চাপালিশ, ঢেঁউয়াসহ নানা প্রজাতির গাছের ফল খেয়ে তারা বেঁচে থাকত। এখন মানুষ এসব গাছ না লাগিয়ে শুধু নিজের প্রয়োজনে ফলদ গাছ লাগায়। ফলে খাদ্য-সংকটে প্রাণিকুল দিশেহারা।’
ইউএনও জানান, এক বছর আগে মানিকছড়ি ডিসি পার্কে বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য গড়ার লক্ষ্যে ফলদ, বনজ, ঔষধি এবং বিলুপ্তপ্রায় ১০০ প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দুই বছর পর এই গাছগুলোতে ফল এলে বন্য প্রাণীর খাদ্য-সংকট কিছুটা লাঘব হবে।