চট্টগ্রামে পুলিশ লাইনসের বাস উল্টে ২৭ নারী সদস্য আহত

চট্টগ্রামে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে ২৭ জন নারী পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তবে কেউ গুরুতর আহত হননি। আজ শুক্রবার নগরীর দামপাড়া পুলিশ লাইনসের ভেতরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলায় দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ সদস্যরা সাগরিকা স্টেডিয়ামের উদ্দেশে রওনা হন। পথে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলার সময় বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে।
আহতদের ১২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের পুলিশের বিভাগীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান চমেক পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক।
এ বিষয়ে নগর পুলিশের উপকমিশনার (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স) মো. হাসান মোস্তফা স্বপন জানান, সাগরিকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ক্রিকেট ম্যাচের দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিলেন নারী পুলিশ সদস্যরা। দামপাড়া পুলিশ লাইনস থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের বহনকারী বাস ভেতরে উঁচু স্থান থেকে ঢালু রাস্তায় নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে বাসে থাকা ২৭ পুলিশ সদস্য আহত হন। তবে তাঁদের কারও অবস্থা তেমন গুরুতর নয় বলে তিনি জানান।