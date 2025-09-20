টিএসপির সিবিএ বিএনপি-আ.লীগ-জামায়াত ভাগাভাগি, সবাই বিনা ভোটে নেতা

চট্টগ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) কমপ্লেক্স লিমিটেডে অনুষ্ঠেয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) নির্বাচনে ১৯ পদেই থাকলেন একক প্রার্থী। সে হিসেবে সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে হতে যাচ্ছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে তিনজন প্রত্যাহার করেন। এখন ১৯ পদের বিপরীতে ১৯ জনের মনোনয়নপত্র জমা থাকছে। সেই হিসেবে ১৯ পদে বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম হলো।
ইউনিয়নের একাধিক সূত্র বলছে, মূলত বিএনপি-আওয়ামী লীগ-জামায়াতের সমর্থিত প্রার্থীরা পদ ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পদ ভাগাভাগির নেতৃত্ব দেওয়া পতেঙ্গা থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শাহাবুদ্দিন। ভাগাভাগির এই ভোটে তিনি নিজে সভাপতি হওয়ার কথা স্বীকার করেন।
এই প্রসঙ্গে মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, ‘সিবিএ নির্বাচনে আমরা ইতিমধ্যে বিএনপির জন্য ১২টি, জামায়াতের জন্য ২ট ও অন্যদের জন্য ৫টি পদ সমঝোতার ভিত্তিতে নিশ্চিত করেছি।’ অন্যদের মধ্যে রাখা পাঁচজন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যাঁদের রাখা হয়েছে, তাঁরা আওয়ামী লীগ বা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তেমনটা সম্পৃক্ত ছিলেন না।’
সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রার্থী থাকা আওয়ামী লীগ-সমর্থিত মুজিবুর রহমান বলেন, ‘শ্রমিক লীগের সঙ্গে আমি অনেক আগে সম্পৃক্ত ছিলাম। এখন সেসব ছেড়ে এসেছি।’
আগামী ৫ অক্টোবর এই নির্বাচন হওয়ার কথা। এর আগে যাঁরা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন—সভাপতি শাহাব উদ্দিন, কার্যকরী সভাপতি মো. ইলিয়াছ, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি ছালেহ উদ্দিন আহমেদ, সহসভাপতি-১ মো. আরিফুর রহমান, সহসভাপতি-২ মো. আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ জহির শাহ, যুগ্ম সম্পাদক-১ মো. জামাল উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক-২ শাহাব উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইউছুপ, অর্থ সম্পাদক মো. ফায়েজুল খন্দকার, দপ্তর সম্পাদক মো. খোরশেদ আলম, ক্রীড়া সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক মো. আমির হোসেন, আইন ও দর-কষাকষি বিষয়ক সম্পাদক খন্দকার ইয়াছির আরাফাত, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. খোকন, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মো. নুরুল কবির, সমাজকল্যাণ মো. আবদুর রহমান এবং যুববিষয়ক সম্পাদক মো. ওমর ফারুক।