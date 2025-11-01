হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, জেলাজুড়ে আটক ৫০

কুমিল্লা প্রতিনিধি

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে আটককৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা নগরীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে জেলাজুড়ে ৫০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করে কুমিল্লা জেলা পুলিশ।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বিদেশে পলাতক কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রওশন আলী মাস্টারসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের কয়েকজন নেতা তাঁদের নিজ এলাকায় অর্থ পাঠিয়ে সরকার পতনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দিয়ে ঝটিকা মিছিল করাচ্ছিল। ক্ষেত্রবিশেষ জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হতো ৫০ সেকেন্ড স্থায়ী মিছিলের জন্য।

গতকাল শুক্রবার সকালে নগরীর ঈদগাহসংলগ্ন এলাকায় সংক্ষিপ্ত সময়ের এ মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা তাঁদের পরিচয় গোপন রাখতে মুখঢাকা রুমাল বা মাস্ক ব্যবহার করেছিলেন।

পুলিশ জানায়, অভিযানটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়েছে। জননিরাপত্তা রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে এবং এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা হবে।

অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে কুমিল্লা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ বলেন, ‘রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

