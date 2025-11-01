চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে থানাও ঘেরা

চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওই নেতা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার সভাপতি বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্রগুলো।
এর আগে সকালে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। পরে দলটির নেতারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলটির নেতৃবৃন্দ থানায় এসেছিলেন। পরে ওনাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এ ছাড়া আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
থানার সামনে বিক্ষোভের সময় নেতারা দাবি করেন, ব্যবসায়িক বিরোধ নিয়ে একটি পক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ শনিবার সালাউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিকেলে ওই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিল দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।