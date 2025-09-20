হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পানছড়িতে ইউপিডিএফের সঙ্গে সেনাবাহিনীর গুলিবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ওকে: জসীম

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইউপিডিএফ (মূল) দলের সশস্ত্র সদস্যদের গুলিবিনিময় হয়েছে। আজ শনিবার জেলার পানছড়ি উপজেলার দুর্গম জগাপাড়া এলাকায় এ গোলাগুলি হয়। এ সময় বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার দুর্গম জগাপাড়া এলাকায় পাহাড়ি সশস্ত্র দলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী দীর্ঘমেয়াদি অভিযান পরিচালনা করছে। অভিযানের অংশ হিসেবে আজ সকালে টহল দল কর্তৃক এলাকার ইউপিডিএফ (মূল) দলের এক সন্দেহভাজন সক্রিয় সদস্যের বাড়িতে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনাকালে পাড়াতে অবস্থানরত ১৫-২০ জনের ইউপিডিএফের (মূল) একটি সশস্ত্র দলের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে।

পরবর্তী সময়, বিস্তর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ওই এলাকা থেকে ৮টি গুলিসহ ১টি রাশিয়ান পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ২০০টি রাইফেলের গুলি, ১টি ওয়াকিটকি সেট, ইউনিফর্মসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। কিন্তু দুর্গম এলাকা হওয়ার কারণে ইউপিডিএফের (মূল) সশস্ত্র দলটি পালিয়ে গেছে। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সশস্ত্র সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সব জাতি-গোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর এবং ভবিষ্যতেও সশস্ত্র দলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

