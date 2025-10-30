বিদ্যুতের লাইন ঠিক করার কথা বলে ঘরে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলায় কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে অমিত দাশ অভি (৩৫) নামের এক যুবককে করে পুলিশ দিয়েছে এলাকাবাসী। তিনি বিদ্যুতের লাইন ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে ঘরে ঢুকে গত বুধবার দুপুরে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
বিষয়টি জানতে পেরে আজ বৃহস্পতিবার এলাকাবাসী অভিকে কৌশলে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ডেকে এনে আটক রাখেন। পরে থানায় খবর দিয়ে তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।
কিশোরীর মা বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি ঘরে ছিলাম না। সে সুযোগে ওই যুবক আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। আমি তার বিচার চাই।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ আজকের পত্রিকা বলেন, ‘কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারী থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’