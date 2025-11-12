ডাকাত ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত পুলিশ কর্মকর্তা

াঁপাইনবাবগঞ্জে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নের জুমারপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ কর্মকর্তা নুর ইসলাম (৪৭) আমনুরা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ও উপপরিদর্শক (এসআই)। বর্তমানে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ওয়াসিম ফিরোজ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি হচ্ছে—স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে এমন খবর পেয়ে এসআই নুর ইসলাম ও এসআই সম্ভূ মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেন। পথে পুলিশের চেকপোস্টে দায়িত্বে থাকা সদস্যদের ঘটনাটি অবহিত করে তিনি একাই ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এ সময় ঘটনাস্থলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাতে ও পায়ে কোপ দেয় ডাকাত দলের সদস্যরা।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, এসআই নুর ইসলামকে ডাকাত দলের সদস্যরা এলোপাতাড়ি কোপ দেয়। পরে অন্যান্য পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ডাকাতেরা পালিয়ে যায়। আহত এসআই নুর ইসলামকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই ঘটনায় ১০-১২ জন ডাকাত দলের সদস্য অংশ নিয়েছিল। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।