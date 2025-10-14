হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

আহত একজনকে ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ববিরোধকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের ফুলবাড়ী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে নারীসহ ১৪ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাচোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের খোকনের অনুসারী ও ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমানের ভাইকে প্রতিপক্ষের লোকজন মারধর করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলাম গ্রুপের অনুসারী ও ফতেপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সহসভাপতি এমদাদুল হকের লোকজনের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে। আজ সকাল থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান। থেমে থেমে চলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। সংঘর্ষে খোকন গ্রুপের অনুসারী ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মনিরুল ইসলামসহ অন্তত ১৪ জন আহত হন। সংঘর্ষ চলাকালে ৮-১০টি বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

বিএনপি নেতা আবু তাহের খোকন বলেন, ‘সাবেক এমপি আমিনুল ইসলামের লোকজন আমার কর্মীদের প্রথমে মারধর করে। তারা আজ আবারও আমার সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশ ভূমিকা নিলে এমন ঘটনা ঘটত না। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে।’

তবে অভিযোগের বিষয়ে জানতে সাবেক এমপি আমিনুল ইসলাম বলেন, এখানে বিএনপির দুটি গ্রুপ নয়। এ ঘটনায় আওয়ামী লীগের লোকজন জড়িত আছে। বিষয়টি সমাধান করার জন্য পুলিশকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশের উপস্থিতিতে এমন সংঘর্ষের ঘটনার অভিযোগের বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোমস্তাপুর সার্কেল হাসান তারেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পুলিশ কারও পক্ষ নিতে পারে না। সেটার সুযোগও নেই। কারও অভিযোগ থাকলে আমাদের জানালে সেটার ব্যবস্থা নেব।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফুলবাড়ী এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

