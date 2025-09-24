চাঁপাইনবাবগঞ্জে কোটি টাকার সংস্কারকাজ, হাতেই উঠে যাচ্ছে পিচ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার একটি গ্রামীণ সড়ক সংস্কারকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সংস্কারকাজ শুরুর মাত্র দুদিন পরেই পিচ কার্পেটিংয়ের আস্তরণে হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের চকঝগড়ু হাইস্কুল মোড় থেকে বিজয় মোড় পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার সড়কের সংস্কারকাজ পায় মেসার্স অনিক এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এর স্বত্বাধিকারী গোলাম নাদিম এবং পরিচালনায় আছেন গোলাম কিবরিয়া টনিক। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ২ হাজার ২৫০ মিটার রাস্তার কাজ শেষ করেছে। বাকি রয়েছে ২৫০ মিটার সড়কের কাজ।
জানা গেছে, ২২ সেপ্টেম্বর স্থানীয়রা সড়ক সংস্কারকাজের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। সে সময় সদর উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী মো. আজহারুল ইসলাম এবং উপসহকারী প্রকৌশলী আবু সায়েম ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনেই হাত দিয়ে রাস্তার পিচ কার্পেটিং উঠিয়ে দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। এতে স্থানীয়দের সঙ্গে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের বাগ্বিতণ্ডা হয় এবং বাকি ২৫০ মিটার কাজ না করেই কাজ বন্ধ করে দেন ঠিকাদার।
ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া টনিক বলেন, ‘স্থানীয়রা শুরু থেকেই নানা আবদার করছিল। আমি শুরু থেকেই বলেছি, শিডিউল অনুযায়ী কাজ হবে। ৬ দিনে ২ হাজার ২৫০ মিটার কার্পেটিং শেষ করেছি। বাকি ২৫০ মিটার কাজ করতে গেলে তাঁরা বলেন, ৩ ইঞ্চি পিচ দিতে হবে। আমি জানাই, শিডিউলে ১ ইঞ্চির কথা বলা আছে, তা-ও কিছুটা বাড়িয়ে দেব। কিন্তু তারা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। এখন যেসব জায়গার পিচ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে নতুন করে কাজ করতে হবে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমিসহ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী তদন্ত করে দেখব। তারপর বিস্তারিত জানাতে পারব।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি ঢাকায় মিটিংয়ে আছি।’ রাস্তার অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোন কেটে দেন।