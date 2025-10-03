নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বাসের ধাক্কায় খালিদ মুসাব্বির আশিক (২৮) নামের মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার হামিদপুরে নাচোল-আমনুরা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত খালিদ নাচোল উপজেলার মাক্তাপুরের আব্দুল মালেকের ছেলে। তিনি নাচোলের নেজামপুর ইউনিয়নের হাটবাকইল জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।
নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, খালিদ মুসাব্বির মসজিদে জুমার নামাজ পড়াতে হাটবাকইল যাচ্ছিলেন। হামিদপুর এলাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলটি ধাক্কা খায়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেন।
মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করেছেন। তবে বাসের চালক ও সহকারী পলাতক। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।