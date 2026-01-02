হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়া-১ আসনে ৪ জনের প্রার্থিতা বৈধ, স্বতন্ত্র আ.লীগ নেত্রীর মনোনয়ন বাতিল

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়া জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসনে আওয়ামী লীগ নেত্রী শাহাজাদী আলম লিপির মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। বিএনপির প্রার্থীসহ চারজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর তথ্যগত ত্রুটির কারণে আরও দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত সাময়িক স্থগিত রাখা হয়েছে।

আজ শুক্রবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই আদেশ দেন বগুড়া জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান।

এই আসনে মোট সাতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। সব তথ্য সঠিক থাকায় এবং কোনো আপত্তি না থাকায় চার প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

তাঁরা হলেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, বিএনপির আরেক প্রার্থী এ কে এম আহসানুল তৈয়ব জাকির, জামায়াতে ইসলামীর মো. শাহাবুদ্দিন ও গণফোরামের জুলফিকার আলী।

অপর দিকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ জমা না দেওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এ বি এম মোস্তফা কামাল পাশা এবং প্রস্তাবক না থাকায় বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী আসাদুল হকের মনোনয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপজেলা কমিটির সদস্য শাহাজাদী আলম লিপি মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। দাখিলের সময় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন তালিকা জমা দিলেও যাচাই-বাছাইয়ে ভোটারদের স্বাক্ষর ও তথ্যের মধ্যে গরমিল পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁর মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, শাহাজাদী আলম লিপি ২০২৪ সালেও বগুড়া-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন।

