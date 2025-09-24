ভোলায় সাংবাদিকের ওপর হামলা: ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত সোমবার রাতে মামলাটি করেন ভুক্তভোগী আকাশ।
মামলার আসামিরা হলেন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট হোসেন শাকিলসহ সাতজন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাটসহ সাতজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।