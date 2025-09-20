ছেলেকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মা

ভোলার বোরহানউদ্দিনে ছেলেকে বাঁচাতে তেঁতুলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জেসমিন খানম (৪০) নামের এক নারী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ নারী উপজেলার গংগাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাকেরভিটা এলাকার মো. জসিমের স্ত্রী।
পরিবার, উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা জানায়, আজ সকালে জেসমিনের প্রতিবন্ধী ছেলে মো. তানজিল (১৭) তেঁতুলিয়া নদীতে পড়ে যায়। ছেলেকে উদ্ধারের জন্য জেসমিন নদীতে ঝাঁপ দিলে স্রোতের টানে তলিয়ে যান তিনি। এ ঘটনায় ছেলে তানজিলকে উদ্ধার করা হয়েছে।
নিখোঁজ নারীর শ্বশুর মো. শাহজাহান খান জানান, আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর নাতি নদীতে পড়ে গেলে ছেলের বউ তাকে উদ্ধার করতে নদীতে নামেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি নদীর পানিতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযানে নামে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বোরহানউদ্দিন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা পরেশ চন্দ্র পাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে অভিযান চালিয়ে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত শেষ করেছি। কিন্তু নিখোঁজ সেই নারীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমরা ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা মিলে আগামীকাল রোববার সকালে আবার অভিযান চালাব।’