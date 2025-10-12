গভীর মেঘনায় জেলেদের হামলা, মৎস্য কর্মকর্তাসহ আহত ১০

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলায় মেঘনার একাংশে ইলিশ নিধনকারী জেলেরা মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানকারী দলের ওপর হামলা করেছে। হামলায় ইলিশসম্পদ প্রকল্পের উপপরিচালক মো. নাসির উদ্দিনসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় আহত উপপরিচালক নাসির উদ্দিন জানান, শনিবার বিকেল থেকে তাঁরা হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জঘেঁষা মেঘনায় অভিযান চালান। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিচালক মোল্লা এমদাদুল্লাহ। অভিযানকারী ৮টি দলে প্রতিটিতে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কোস্ট গার্ড ও পুলিশ তাদের সঙ্গে ছিল। তাঁর (নাসির) নেতৃত্বাধীন ট্রলারটি মেহেন্দিগঞ্জ ও ভোলার মেঘনায় পৌঁছালে জেলেরা সংঘবদ্ধভাবে হামলা করেন। জেলেরা ট্রলার থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালান। তিনি, কোস্ট গার্ড সদস্যসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। কোস্ট গার্ড ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর আহত ৬ জনকে ভোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর মাথায় (নাসির উদ্দিন) ৭টি সেলাই দিতে হয়েছে।
নাসির উদ্দিন আরও জানান, যেখানে তাঁরা হামলার শিকার হন, সেটি গভীর মেঘনা। হিজলার ৭ নম্বর ও মেহেন্দীগঞ্জের ৮ নম্বর ঘাট হিসেবে পরিচিত। ৪ অক্টোবর ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ওই স্থানে শনিবার প্রথম কোনো অভিযানকারী দল গেছে। তারা গিয়ে দেখে, সেখানে মহোৎসবে জেলেরা ইলিশ নিধন করছেন।
এ বিষয়ে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ওমর সানি জানান, হামলায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৫ জনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ২ জন কিশোর হওয়ায় মুচলেকা রেখে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অপর ২০ জনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।