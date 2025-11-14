হোম > সারা দেশ > বরিশাল

আমতলীতে পার্কিং করা বাসে দুর্বৃত্তের আগুন, আটক ৫

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 

গতকাল দিবাগত মধ্যরাতে বাসটিতে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার আমতলী পৌর শহরের ফেরিঘাট সড়কে পার্কিং করে রাখা ‘স্বর্ণা পরিবহন’ নামে একটি যাত্রীবাহী বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এ সময় বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি বাসমালিকের। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ রাতেই উপজেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে পৌর শহরের ফেরিঘাট সড়কের গাজী বাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আমতলী উপজেলার গাজীপুর বন্দরের বাসিন্দা শহীদ দেওয়ান গাড়িটির মালিক। তাঁর মেয়ের নামে রাখা ‘স্বর্ণা পরিবহন’ নামের বাসটি বরিশাল-কুয়াকাটা সড়কে চলাচল করত। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও বাসটি ফেরিঘাট সড়কে অন্য আরও সাতটি বাসের সঙ্গে পার্কিং করে রাখা হয়। মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সাব্বির হাওলাদার বলেন, ‘গাড়ির হেলপারের ডাকাডাকি শুনে বাইরে আসি। এরপর গাড়িতে আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।’

বাসমালিক শহীদ দেওয়ান বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে আমার বাসে আগুন দিয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দ্রুত এলে গাড়ির এত ক্ষতি হতো না।’

শহীদ দেওয়ানের ছোট ভাই, আঠারোগাছিয়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বাতেন দেওয়ানের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতামূলক ঘটনা। তিনি বলেন, ‘পার্কিং করা আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসে আগুন না দিয়ে আমার ভাইয়ের বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমি বিএনপি করি বিধায় এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে।’

আমতলী থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ওই রাতেই উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আতাউর রহমান রাসেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ খান, পৌর যুবলীগ সদস্য তন্ময় গাজী, কাওসার রনি এবং সগির মল্লিক নামের পাঁচজনকে আটক করেছে।

মামলা প্রক্রিয়াধীন। এর সঙ্গে জড়িত আরও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বরগুনা বাস মালিক সমিতির লাইন সম্পাদক অহিদুল ইসলাম সজল মৃধা বলেন, মালিক সমিতির পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বাসটির ক্ষতিপূরণে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমতলী ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. হানিফ বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। নইলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারত।’

