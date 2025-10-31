অপসো স্যালাইনে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বরিশালে অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ৫ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। শুক্রবার নগরের অশ্বিনীকুমার হল চত্বরে সমাবেশ শেষে মিছিল করেন নেতা-কর্মীরা।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ২৯ অক্টোবর অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কারখানার ৫ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়, যা বরিশালের অন্যতম পুরোনো একটি প্রতিষ্ঠান। অপ্রত্যাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কারখানার অর্ধেকের বেশি শ্রমিক ছাঁটাই করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ছাঁটাই সম্পূর্ণ দুরভিসন্ধিমূলক ও শ্রমিকবিরোধী।
বক্তারা আরও বলেন, সম্প্রতি অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসে শ্রমিক ইউনিয়ন হয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে মালিকেরা শ্রমিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য ছাঁটাই করেছেন। এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী আচরণ শ্রম আইন অনুযায়ী অসৎ শ্রম আচরণের আওতায় পড়ে।
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার সভাপতি দুলাল মল্লিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, বাসদ বরিশাল জেলার সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা দপ্তর সম্পাদক শহিদুল হাওলাদার, বরিশাল রিকশা-ভ্যানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের জেলা সংগঠক রমজান আকন, রেফকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল মজিদ হাওলাদার, মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি সোনিয়া আক্তার, পদ্মা ব্লোয়িং লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি জসীম গাজী, অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি সেলিম সরদার, খান সন্স টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ হাওলাদার প্রমুখ।