ট্রাইব্যুনাল রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ রোববার দুপুরে বরিশাল জেলা পুলিশ লাইনসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ মাঠপ্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো কিংবা খুব খারাপ, তা বলব না; তবে মোটামুটি সন্তোষজনক। সম্প্রতি দুই-একটা জায়গায় ঝামেলা হয়েছে, তা সবার সহযোগিতায় কাটিয়ে ওঠা যাবে। প্রশাসনকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার ও উৎসবমুখর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে জনগণ নির্বাচনমুখী হয়ে গেলে কেউ থামাতে পারবে না।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলমান মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালো রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে। দেশে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।
গতকাল শনিবার বরিশাল নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে হামলায় পুলিশের নীরবতা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ সময় বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ আলমসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।