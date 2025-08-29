হোম > সারা দেশ > বরিশাল

আমীর খসরুর সামনেই বিএনপির দুই পক্ষের হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে বিএনপির দুই পক্ষের মারামারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় সভার শেষ মূহূর্তে চরম বিশৃঙ্খলা হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সামনেই দলটির স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। আমীর খসরু এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে সভা চলাকালে এসব ঘটনা ঘটে।

নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে সকাল থেকে শুরু হয় বিএনপি অনুসারী বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের সভা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আমীর খসরু। এ সময় মিলনায়তনে প্রবেশ করেন আকন কুদ্দুসুর। তিনি স্থানীয় বিএনপির সঙ্গে আমীর খসরুর পরবর্তী মতবিনিময় সভা শুরু হতে দেরি হওয়ায় কিছুটা উচ্চস্বরে কথা বলে মিলনায়তন থেকে বের হয়ে যান। এতে আমীর খসরু ক্ষুব্ধ হয়ে মাইকের মাধ্যমে তাঁকে ফের মিলনায়তনে ডেকে আনেন। এ সময় দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এরই একপর্যায়ে গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ার স্থানীয় বিএনপি আকন কুদ্দুস ও জহির উদ্দিন স্বপনের পক্ষের লোকজন হট্টগোল শুরু করেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ সময় নেতা-কর্মীরা ‘চাঁদাবাজ চাঁদাবাজ’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আমীর খসরুর সঙ্গে স্থানীয় বিএনপির মতবিনিময় সভা বাতিল করা হয়।

আকন কুদ্দুসুর বলেন, ‘আমীর খসরু ভাই শিল্পকলা একাডেমিতে ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে নিয়ে বসেছিলেন। ওখানে বিকেলে জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে বসার কথা ছিল। গিয়ে দেখলাম, ওই সভায় বিতর্কিত ব্যবসায়ীদের আনা হয়েছে। এ নিয়ে নেতা-কর্মীরা উত্তেজিত ছিলেন।’

মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, আ.লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত ফরচুন মিজান এই ব্যবসায়িক সভায় এসেছিলেন। এ নিয়ে ফেসবুকে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সভায় এর প্রতিফলন হয়তো ঘটেছে।

তবে বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের সদস্যসচিব বিএনপি নেতা শেখ আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ফরচুন মিজানকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তিনি হয়তো এসে ঘুরেফিরে চলে গেছেন। সন্ধ্যায় হট্টগোল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমীর খসরু ভাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন আকন কুদ্দুসুরের উত্তপ্ত কথাবার্তা হয়েছে।’

এ বিষয়ে জানতে ফরচুন শুজের মালিক মিজানুর রহমান মিজানকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও রিসিভ করেননি। হোয়াটস অ্যাপেও তিনি সাড়া দেননি।

সম্পর্কিত

পিরোজপুরের ইউনিয়ন বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

মাদ্রাসার সংস্কার হয়নি ২২ বছরেও, ঝুঁকিতে পাঠদান

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

কুয়াকাটা সৈকত থেকে বালু লুট, যুবকের জরিমানা

বরিশালে ফরচুন সু কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মুলাদীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভোলায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অথর্ব, তাঁর সঙ্গে বসতে চাই না: রনি

প্রেম করায় কিশোরীকে হত্যা করেন বাবা-মা-ভগ্নিপতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা