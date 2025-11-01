নির্বাচনে আ.লীগকে আনতে ভারত আমাদের চেপে ধরতে চায়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘ভারত সব সময় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বললেও বাস্তবে আমাদের প্রতি তাদের আচরণ কখনোই সদয় ছিল না। তারা আমাদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি, বরং বিভিন্ন সময় সমাজে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের পরিচিত বন্ধু আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনতে তৎপরতা চালাচ্ছে।’
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল দুমকি উপজেলা শাখা আয়োজিত ‘রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে’ মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তারা জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমন্বয় করে বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর ছদ্মবেশে নির্বাচনে আসতে পারে। জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন রেখে অন্য আসনগুলো আওয়ামী লীগকে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশি শক্তি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাই বিএনপি ও দেশপ্রেমিক জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, বিদেশে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের বিপুল অর্থ রয়েছে। তাঁরা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোট কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একাধিকবার সতর্ক করেছেন যে আসন্ন নির্বাচন হবে অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। আওয়ামী লীগ যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না পায়, তাহলে তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন দুমকি উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ খান ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. গোলাম মর্তুজা।
বক্তব্য দেন পটুয়াখালী জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব তারিকুল ইসলাম ইভান, জেলা বিএনপি নেতা মাকসুদ আহম্মেদ বায়জিদ পান্না মিয়া, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, দুমকি উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মতিউর রহমান দিপু প্রমুখ।