বরগুনাকে তিনটি সংসদীয় আসনে পুনর্বিন্যাসের দাবি

বরগুনা জেলাকে আগের মতো তিনটি সংসদীয় আসনে পুনর্বিন্যাস করার দাবি জানিয়েছেন বরগুনা জেলার তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল বাস্তবায়ন কমিটি।
আজ শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সদস্যসচিব ওমর আবদুল্লাহ শাহীন।
তিনি বলেন, বঙ্গোপসাগরের তীরে ৯টি খরস্রোতা নদীবেষ্টিত বরগুনা জেলাকে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে বঞ্চিত করা হয়েছে। আগে তিনটি আসন থাকলেও বর্তমানে বরগুনায় দুটি আসন রয়েছে। এতে স্থানীয়রা জাতীয় সংসদে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
সদস্যসচিব বলেন, বরগুনার নদী, খাল, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ শুধু জেলার নয়, বরং দেশের অর্থনীতিরও চালিকাশক্তি। কিন্তু সংসদীয় আসন কমে যাওয়ায় জেলার উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনটি আসন হলে উপকূলীয় উন্নয়ন, নদীভাঙন প্রতিরোধ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের বিকেন্দ্রীকরণে গতি আসবে। এতে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ কিছুটা হলেও উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বরগুনার আমতলী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ গাজী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বরগুনা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ।