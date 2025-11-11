খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎহীন মেহেন্দীগঞ্জ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

৩৩ কেভি সঞ্চালন লাইনের দুটি কাঠের খুঁটি ভেঙে পড়ায় বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন উপজেলার চার লাখ মানুষ।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টায় উপজেলার রহমানহাটে খুঁটি দুটি ভেঙে পড়ে। এর পর থেকে উপজেলার ১৭ ইউনিয়নে বিদ্যুৎ নেই। আজ মঙ্গলবার রাত পৌনে ৯টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিদ্যুৎ আসার খবর মেলেনি।
তাজেম নামের স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘গতকাল গভীর রাতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে হয়। এর পর থেকে বিদ্যুৎ আসেনি।’ হুমায়ুন কবির রিশাদ নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, ‘দিনভর বিদ্যুৎ না থাকায় অনলাইন কার্যক্রম বন্ধ। আমি কম্পিউটার দোকানের ক্ষুদ্র ব্যবসা করি। কারেন্ট না থাকায় কাজ করা যাচ্ছে না। আমাদের এখানে মাঝেমধ্যে এই সমস্যা হচ্ছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।’
মেহেন্দীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মো. মফিজুল ইসলাম বলেন, ‘নিচের মাটি দুর্বল হওয়ায় দুটি খুঁটি কাত হয়ে পড়ে ভেঙে গেছে। খুঁটি দুটি পরিবর্তনের কাজ চলছে। আশা করি, রাতের মধ্যে বিদ্যুৎ-সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।’
প্রসঙ্গত, গত ২৬ আগস্ট গজারিয়া নদীর তলদেশে সাবমেরিন কেব্ল ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রায় মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় ৭ দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।