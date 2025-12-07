হোম > সারা দেশ > বরিশাল

‘বাকসু’ নিয়ে টানাটানি, ক্ষুব্ধ বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সংক্ষিপ্ত নাম ‘বাকসু’ অনুমোদনের প্রতিবাদে আজ রোববার বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সংক্ষিপ্ত নাম ‘বাকসু’ অনুমোদনের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, বিএম কলেজের ছাত্র সংসদ অনেক আগে থেকেই ‘বাকসু’ হিসেবে পরিচিত। ববি সেই নাম নিয়ে টানাটানি করছে।

এর প্রতিবাদে আজ রোববার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেন বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানান। এ সময় কিছু সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ববি শিক্ষার্থীদের ইঙ্গিত করে ‘বাকসু চোর’, ‘বাকসু চোর’ বলে স্লোগন দেন।

সস্প্রতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ছাত্র সংসদের নাম বাকসু হিসেবে অনুমোদন দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী কামরুল হাসান বলেন, ‘বাকসু বিএম কলেজের ৭২ বছরের ঐতিহ্য। হুট করে কেউ এসে বাকসু নাম দাবি করবেন, তা আমাদের জীবন থাকতে হবে না। তাঁরা যদি এই নাম নিয়ে টানাটানির সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বরিশালে তাঁদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে।’

শিক্ষার্থী সুমি হক বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা বাকসু নির্বাচন নিয়ে আন্দোলন করছি। আজকে বাধ্য হয়ে দুই দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছি। দাবি আদায় করেই ঘরে ফিরব।’

জানা গেছে, বরিশালের বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের নাম ১৯৫২ সাল থেকে বাকসু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্প্রতি ববি সিন্ডিকেটে তাদের ছাত্র সংসদের নামও বাকসু হিসেবে অনুমোদন দেয়। এর আগে বিএম কলেজ ও ববি সমঝোতা বৈঠকে বসলেও কোনো সমাধান হয়নি।

সম্পর্কিত

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

মুলাদীতে ডিসি-ইউএনওর সামনেই সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের হামলা, ভাঙচুর

পর্যটক বাড়ছে স্টিমার পিএস মাহসুদে, আশাবাদী বিআইডব্লিউটিসি

বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীতে সুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

তরমুজ ‘বিপ্লবে’ সারসংকট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মুলা পাঠালেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা

বরিশালে যুবকের লাশ হাসপাতালে রেখে পলায়ন, শরীরে পোড়া দাগ, গ্রেপ্তার ৩

বরিশাল সিটি করপোরেশন: চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে নগর ভবনে বিক্ষোভ, কর্মবিরতির ঘোষণা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করলে মানুষ উৎখাত করবে: চরমোনাই পীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা