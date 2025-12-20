ধর্ষণের অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেত্রীর, থানায় মামলা

বরিশালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সুয়ান আল তালুকদার (২৪) নামের এক যুবককে আসামি করে ১৮ ডিসেম্বর বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী ওই নেত্রী।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম মামলার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওই মামলায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।’
অভিযুক্ত আসামি সুয়ান আল তালুকদার বরিশাল নগরের কাউনিয়া থানাধীন মনষা বাড়ি তালুকদার ভিলার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর তালুকদারের ছেলে। বিভিন্ন আন্দোলনে বরিশালে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন সুয়ান। সুয়ান নিজেকে জুলাই আন্দোলনের পক্ষের শক্তি দাবি করেন।
মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কমিটির একজন নেত্রী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে সুয়ানের পরিচয় হয়। যেখান থেকে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত যুবক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাদীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার ধর্ষণ করেন।
গত ১১ অক্টোবর নগরের সদর রোডের একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং ভিডিও ধারণ করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময় বাদীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। কিন্তু বিবাহের জন্য চাপ দিলে সুয়ান বাদীকে ঘোরাতে থাকেন। পরবর্তীকালে বিয়ের কথা বলে ১৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় বাদীকে নবগ্রাম রোডে নিয়ে যান সুয়ান এবং জানান তিনি বিয়ে করবেন না।
মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত সুয়ান হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর মোটরসাইকেলের হেলমেট দিয়ে বাদীর মাথায় আঘাত করেন। তবে বাদী মাথা সরিয়ে নিলে সেই আঘাত মুখে লাগে এবং রক্তাক্ত জখম হয়।
১৮ ডিসেম্বর মামলার বাদী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসে সুয়ানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন; যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুয়ানও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বক্তব্য লিখিত আকারে তুলে ধরেন। ১৮ ডিসেম্বর সুয়ানের বিরুদ্ধে বাদীর করা মামলা আমলে নেয় পুলিশ।
এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত সুয়ান আল তালুকদারকে ফোন দেওয়া হলে মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।