ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ অপসো ফার্মার শ্রমিকদের, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা। চার ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। এর আগে নগরের বগুড়া রোডে অপসো স্যালাইন ফার্মার কারখানার সামনে যান শ্রমিকেরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে নগরীর চৌমাথা এলাকায় যান তাঁরা। শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন বরিশাল মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা।
শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসে কাজ করেছেন। প্রথমে দৈনিক ২২০ টাকার হাজিরায় কাজ করার পর প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এক বছরের মাথায় হঠাৎ ৫৭০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। চাকরি হারিয়ে সংসার চালাতে পারছেন না তাঁরা। শ্রমিকেরা বলছেন, তাঁদের ছাঁটাই করে কোম্পানি নতুনভাবে ১ হাজার ২০০ শ্রমিক নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা স্পষ্টভাবে তাদের সঙ্গে অন্যায় ও ষড়যন্ত্র।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া অপসো স্যালাইন ফার্মা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. রাকিব মিয়া বলেন, ‘গত ১৭ দিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসন এবং শ্রম অধিদপ্তরের উদ্যোগে আমাদের দাবির বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু অপসো ফার্মা কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না। চাকরিচ্যুত করার এক মাস আগে আমাদের অপসো স্যালাইন ফার্মায় একটি শ্রমিক ইউনিয়ন অনুমোদন করা হয়। এ কারণেই আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্বহালের আগ পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।’
বাসদ নেত্রী ডা. মনীষা চক্রবর্তী বলেন, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অন্যায়ভাবে ৫৭০ শ্রমিককে একযোগে ছাঁটাই করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের আন্দোলন চললেও অপসো স্যালাইন ফার্মার নেতারা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করেনি এবং তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেননি। শ্রমিকদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে অপসো স্যালাইন ফার্মার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।
অপসো স্যালাইন ফার্মা দেশের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারী অপসোনিন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৯ অক্টোবর কারখানার স্টেরিপ্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুকারক) শাখার ৫৭০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির চিঠি দেওয়া হয়।