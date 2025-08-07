জাল সনদ জমা দেওয়ায় বিদ্যালয়ের সভাপতির পদ হারালেন বিএনপি নেতা

বরিশালের বাকেরগঞ্জে জাল শিক্ষা সনদ দেওয়ায় বিদ্যালয়ের সভাপতির পদ হারালেন বিএনপির এক নেতা। তাঁর নাম সোহাগ হাওলাদার। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে অপসারণ করেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড।
সোহাগ বিবিএ পাসের জাল সনদ জমা দিয়ে উপজেলার চরাদী ইউনিয়নের ফজলুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি একই ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক। তাঁকে অপসারণের তথ্য নিশ্চিত করেছেন শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. রফিকুল ইসলাম।
জানা গেছে, কমিটি গঠনের সময়ে সোহাগ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পাসের সনদ জমা দেন। সনদ নিয়ে সন্দেহ হলে স্থানীয় বাসিন্দা মো. সাইফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর যাচাইয়ের আবেদন করেন। সনদটি জাল জানিয়ে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে চিঠি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। চিঠিতে জানানো হয়, যে বছর পাসের সনদ দেখানো হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কোর্স ছিল না।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রতিবেদন ও অভিযুক্ত সোহাগ স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে।
ফজলুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনিচুর রহমান বলেন, ‘বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতির পদ থেকে সোহাগকে অপসারণের বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের নোটিশ পেয়েছি।’