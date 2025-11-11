পটুয়াখালীর গলাচিপায় এসডিএফের স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালীর গলাচিপায় সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) উদ্যোগে একটি উপজেলা স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন গলাচিপা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মাহমুদুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আলী, জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ)।
কর্মশালায় এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার ৪ নম্বর চিকনিকান্দি ক্লাস্টারের বিভিন্ন গ্রাম সমিতির কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এসডিএফ পটুয়াখালী জেলার জেলা কর্মকর্তা (আইসিবি) জনাব সুমন কুমার। তিনি তথ্যবহুল উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিদের কাছে গ্রামপর্যায়ে এসডিএফের কার্যক্রমের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন। উক্ত কর্মশালাটির সঞ্চালনায় ছিলেন ৪ নম্বর চিকনিকান্দি ক্লাস্টারের অফিসার মো. পারভেজ আকন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এসডিএফ এর কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সুবিধা সমূহ প্রদানে এবং সব সময় পাশে থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা সমবায় দপ্তর, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।
এ ছাড়া, উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব ও কর্মসংস্থান গোলাম কিবরিয়া, জেলা জীবিকায়ন কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম এবং চিকনিকান্দি ক্লাস্টারের উৎপাদনকারী দলের সদস্যবৃন্দ, ক্রেতা-বিক্রেতা ও যুব উদ্যোক্তারা।