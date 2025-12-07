হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বাগবিতণ্ডা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দুই উপদেষ্টার মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে ব্যারিস্টার ফুয়াদ সাংবাদিকদের কাছে স্থানীয় কিছু লোক ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি করেছেন বলে অভিযোগ জানান। এটি নিয়ে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা ঘটে। তাঁরা জানতে চান—কে চাঁদাবাজি করছে? একপর্যায়ে নেতা-কর্মীরা ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ বলে ধাওয়া দিলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রাফিল বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের পর ফুয়াদ সাহেব বলেছেন যে, সেতুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকজন চাঁদা চাচ্ছে। অথচ ওই সেতুর টেন্ডারও হয়নি। এর প্রতিবাদ জানিয়ে উপজেলা বিএনপির সদস্য রাজন সিকদার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন—কে চাঁদাবাজি করছে, তা বলে যান। এ সময় ফুয়াদের লোকজন রাজন ভাইকে ধাক্কা দেয়। এ নিয়ে সেখানে ধাক্কাধাক্কি এবং ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দেওয়া হয়েছে। পরে এর প্রতিবাদে মিছিল করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।’

তবে এবি পার্টির বরিশাল জেলা সদস্যসচিব জি এম রাব্বি বলেন, ‘উনারা (ছাত্রদল-যুবদল) ইনটেনশনালি ব্যারিস্টার ফুয়াদ ভাইয়ের ওপর হামলা করতে চেয়েছেন। আমরা প্রতিহত করেছি। এরপর আমরা রেঞ্জ ডিআইজির কাছে এসে বিষয়টি অবহিত করেছি।’

এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরবিন্দ দাস বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টারা চলে গেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমাদের ফোর্স ছিল সেখানে। তবে এ ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ দেওয়া হয়নি।’

প্রসঙ্গত, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জের ছেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ।

