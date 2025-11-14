হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পটুয়াখালীতে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভে অগ্নিসংযোগ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে গতকাল দিবাগত গভীর রাতে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে পটুয়াখালীর ঝাউতলায় নির্মিত ‘৩৬ জুলাই’ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা আজ শুক্রবার সকালে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের অংশে আগুন দেওয়ার চিহ্ন ও কালো দাগ দেখতে পান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়।

পটুয়াখালীশহরের ঝাউতলায় অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই যোদ্ধা তোফাজ্জল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ‘শহীদদের প্রতি অবমাননাকর এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। আমরা গতকাল সারা দিন পাহারায় ছিলাম। ঝাউতলা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ যেকোনোভাবে অক্ষত রাখব। প্রশাসনের কাছে দাবি, ভিডিও ফুটেজ দেখে দোষীদের শনাক্ত করতে হবে।’

ঝাউতলা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, ‘রাতে কে বা কারা এসে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছে বুঝতে পারছি না। সকালে এসে কালো দাগ দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই।’

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) তারেক হাওলাদার বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের বড় কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু নিচের দিকে কিছুটা কালো দাগ রয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দোষীদের শনাক্ত করা হবে।’

এদিকে পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে।

