গুলশান থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত লাশটি পটুয়াখালীর ছাত্রদল নেতার

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

সৌরভ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে লেকের পাশ থেকে সৌরভ হোসেন নামে যে যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তিনি ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা ছিলেন। তাঁর বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায়। তিনি সূর্য্যমনি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সদস্য ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যসচিব ছিলেন।

রাজনৈতিক পরিচয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সূর্য্যমনি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি কাওসার হোসেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে গুলশানের ৫৫ নম্বর রোডের শেষ মাথায় লেকের পাশের ওয়াকওয়ে থেকে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে সূর্য্যমনি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি কাওসার হোসেন বলেন, ‘সৌরভকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। রাত সাড়ে ৭টার দিকে রুবেল নামের একজনের সঙ্গে দেখা করতে গুলশান লেকে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন।’

রাজনৈতিক বিরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, ‘রাজনীতিতে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। সৌরভেরও ছিল। আমরা নিশ্চিত নই, আসল কারণ কী। ঘটনাস্থলে সিসিটিভি আছে। পুলিশ তদন্ত করলে প্রকৃত হত্যাকারীরা ধরা পড়বে।’

নিহতের ভগ্নিপতি মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমরা থানায় আছি, হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। পুলিশ দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করবে বলে আশা করছি।’

