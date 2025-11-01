হোম > সারা দেশ > বরিশাল

সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর: ইসি আনোয়ারুল ইসলাম

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে জেলার কুয়াকাটায় অবস্থিত কোডেক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে নিরূপণ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বর্তমান নির্বাচনী আইনে (আরপিও) সংশোধন আনা হয়েছে। এখন রিটার্নিং কর্মকর্তারা চাইলে তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত আসনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে পারবেন।

বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরোয়ার ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপপ্রধান মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান।

