আগুনে পুড়ল যাত্রীবাহী চলন্ত এসি বাস

বরিশালের উজিরপুরে যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ইচলাদিতে মেজর এম এ জলিল সেতুর ঢালে নির্মাণাধীন টোল প্লাজায় বিআরটিসির একটি এসি বাসে এই ঘটনা ঘটে।
আগুনে বাসটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে। যাত্রীরা দ্রুত নেমে যাওয়ায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার সঠিক কারণ কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি।
গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, উজিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। আগুনের কারণে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।
বাসচালক মো. শাহজালাল জানান, বাসটি বরিশাল থেকে খুলনায় যাচ্ছিল। বাসে ৩০ জন যাত্রী ছিল। টোল প্লাজায় পৌঁছালে ধোঁয়া দেখে যাত্রীরা চিৎকার শুরু করে। এ সময় বাস থামালে যাত্রীরা দ্রুত নেমে যায়। পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাসটি ভস্মীভূত হয়।
বাসের এক যাত্রী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘চলন্ত বাসের মধ্যে এক যাত্রী সিগারেট সেবন করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, সিগারেটের আগুন থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে বিআরটিসি বরিশাল ডিপোর ব্যবস্থাপক (অপারেশন) জামিল হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ধরেননি।
উজিরপুর মডেল থানার ওসি আব্দুস সালাম জানিয়েছেন, আগুন নেভানোর পর বেলা ১টা থেকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।