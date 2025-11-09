হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ডিসি অফিসে অবস্থান অপসো স্যালাইনের চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে বরিশালে অপসো স্যালাইন ফার্মার শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে বরিশালে অপসো স্যালাইন ফার্মার শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। রোববার বেলা ১১টার দিকে তাঁরা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। পরে তাঁরা অপসো স্যালাইন কারখানায় অবস্থান নেন।

বেলা ১১টার দিকে ডিসি অফিসের সামনে কয়েক শ শ্রমিককে স্লোগান দিতে দেখা যায়। অফিসের মূল ফটক অনেকটা অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। এ সময় সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন দেখা যায়।

সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শ্রমিক মো. খোকন বলেন, ‘শ্রমিকের করের টাকায় রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টার বেতন হয়। ৫৭০ জনের চাকরি এক কলমের খোঁচায় চলে গেল। এখন এদের পেট চলবে কী করে, পরিবার-পরিজন চলবে কী করে? তারা কি না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে।’ তিনি বলেন, ‘আপনারা কি চান, এই শ্রমিকেরা ছিনতাইকারী হোক। ডিসি হিসেবে আপনি সরকারের প্রতিনিধি। মানবিক দিক দিয়ে আপনি তাদের কথা বিবেচনা করেন। না হয় প্রতিদিন কর্মসূচি আসবে।’

পরে দুপুরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ৩ দিনের মধ্যে সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা মিছিল নিয়ে ফের অপসো স্যালাইন কারখানায় অবস্থান নেন।

এ ব্যাপারে আন্দোলনে সংহতি জানানো বাসদের সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী বলেন, জেলা প্রশাসক আগামী ১২ নভেম্বর মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে বসে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা না হলে ১২ নভেম্বর থেকে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এ সময় নগর বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিনও শ্রমিকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

