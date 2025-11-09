‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা

আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আদেশের জন্য রেখেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হাসান।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫ নভেম্বর বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের একটি জনসভায় মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ প্রকাশ্যে আইনজীবীদের উদ্দেশে অশালীন ও কটূক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানেন।
তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমাজসহ সাধারণ মানুষের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন (৬ নভেম্বর) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ সব আইনজীবী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় ফরহাদকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
পরে ৭ নভেম্বর ফরহাদ বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওই বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আইনজীবী নেতারা সেই ক্ষমা গ্রহণ না করে আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পেশাজীবীদের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন।