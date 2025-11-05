বরিশালে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্তদের বিভেদের মহড়া: মনোনয়ন না পাওয়াদের উপেক্ষা, কর্মীদের শঙ্কা

জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন ঘোষণার পর বরিশালে বিএনপির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকাংশে পাল্টে গেছে। জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা ফুরফুরে মেজাজে থাকলেও মনোনয়ন না পাওয়াদের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা। মনোনয়ন পাওয়া বিএনপির প্রার্থীদের বাসাবাড়িতে এখন নেতা-কর্মীদের ঢল। অপর দিকে মনোনয়ন না পাওয়া ব্যক্তিরা অনেকটা চুপ হয়ে গেছেন।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশনা সত্ত্বেও মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা এখন পর্যন্ত মনোনয়ন না পাওয়াদের কোনো খোঁজখবর নেননি। উল্টো প্রার্থীদের অনুসারীরা মোটরসাইকেল মহড়া দিয়ে ফুর্তি করায় মনোনয়ন না পাওয়াদের সমর্থকেরা শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। জেলার পাঁচটি আসনে একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে। নির্বাচনে দলীয় ঐক্য কতটা ধরে রাখতে পারবে বিএনপি, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। একই চিত্র জেলার পাঁচটি আসনে।
মনোনয়ন-পরবর্তী পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত বরিশাল-৫ (সদর) আসনে। এই আসনে দলের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার মনোনয়ন পেয়েছেন। সোমবার রাতে সরোয়ারের অনুসারী আক্তারুজ্জামান সাব্বির মোটরসাইকেল বহর নিয়ে নগরীতে মহড়া দিয়েছেন।
বরিশাল-৫ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও মহানগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন বলেন, ‘ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশনা ছিল, যিনি মনোনয়ন পাবেন তিনি মনোনয়ন না পাওয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোলাকুলি করবেন। কিন্তু সরোয়ার ভাই সেটা করেননি, বরং তাঁর লোকজন মোটরসাইকেল মহড়ায় নগরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। সাধারণ নেতা-কর্মীরা হতাশাগ্রস্ত এবং অস্বস্তিতে পড়েছেন।’
আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী ও বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন একই অভিযোগ করে বলেন, তারেক রহমানের স্কাইপি সভা অনুযায়ী সবাই মিলেমিশে কাজ করার আশা থাকলেও সরোয়ার কোনো খোঁজ নেননি।
বরিশাল-৫ আসনে মনোনয়ন না পাওয়া নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলকে ছোট করতে পারি না, তাই প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়েছি। এখন তো প্রার্থীর দায়িত্ব। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেছেন, যিনি মনোনয়ন পাবেন, তিনি যাঁরা পাবেন না তাঁদের বাসায় যাবেন, তাঁদের নিয়ে কাজ করবেন। মনোনয়ন পেয়ে মিস্টি বিতরণ, ফুর্তি করা যাবে না। কিন্তু তারা মোটরসাইকেল মহড়া দিয়ে ফুর্তি করে। এমন কথা তো ছিল না।’ ফারুক বলেন, ‘সরোয়ার ভাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, বাসায়ও আসেননি। আমরা মহানগরের দায়িত্বে। আমরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। কারও মনে ক্ষোভ থাকলেও কর্মীদের শান্ত থাকতে বলেছি।’
এ বিষয়ে জানতে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফোন করা হলে তিনি ‘একটি সভায় আছেন, পরে কথা বলবেন’ বলে জানান।
তবে সরোয়ারের ঘনিষ্ঠজন নগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ আকবর বলেন, ‘জনগণের সঙ্গে সরোয়ার ভাই আছেন। সামনের দিনগুলোতে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর সরোয়ার ভাইয়ের বাসায় মানুষের ঢল নেমেছে। একের পর এক সভার কারণে তিনি সময়ই পাচ্ছেন না।’
এদিকে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। সোমবার সন্ধ্যায় স্বপনের অনুসারী স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম রোকন লোকজন নিয়ে গৌরনদীতে একটি দোকানে মহড়া দিয়ে এসেছেন। ওই দোকানের মালিক এবং সাংবাদিক মিজান সস্প্রতি রোকনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জেরে এই মহড়া দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
বরিশাল-১ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সস্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান। তিনি হুমকির কথা শিকার করে জানান, রোকন স্থনীয় সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে। স্বপন ভাই যোগাযোগ করেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ফোন দিয়ে তাঁকে বলেছেন, ‘আমি তোমাকে ডাকব।’
বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান। এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।’ মেজবাহ বলেন, এই আসনে যিনি মনোনয়ন পেয়েছেন, সেই প্রার্থী কোনো খোঁজ নেননি তাঁর।
বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের মনোনয়ন পেয়েছেন আবুল হোসেন। তবে মনোনয়নপ্রত্যাশী নজরুল ইসলাম রাজন বলেন, ‘আমি অভিনন্দন জানিয়েছি ফেসবুকে। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।’
এসব বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সস্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান বলেন, ‘আসলে এটা নেতাদের মনমানসিকতার বিষয়। কষ্ট যখন পায়, সান্ত্বনা তখনই দরকার হয়। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি মনোনয়ন পাবেন, তিনি না পাওয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুকে টেনে নেবেন। এখানে সব আসনে প্রার্থীরা চেয়ারম্যানের নির্দেশ মানেননি। বরিশাল মহানগর বিএনপি সরোয়ারকে অভিনন্দন জানালেও তিনি (সরোয়ার) নির্লিপ্ত। আশা করি, প্রার্থীদের ঘুম ভাঙবে।’