হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় ঘোষণার পর বরিশালের বাবুগঞ্জে মিষ্টি বিতরণকে ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। আজ সোমবার উপজেলার আগরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৩০), তিনি উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের আগরপুর গ্রামের দুলাল হাওলাদারের ছেলে এবং ইউনিয়ন শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর সন্ধ্যায় আগরপুর বাজারে ছাত্রদল নেতা কর্মীরা মিষ্টি বিতরণ করে। এ সময় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি রবিউল ইসলামের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. আউয়াল হোসেন, মো. রাসেল ও মো. শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে একই ইউনিয়নের রহমান হাওলাদারের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আউয়াল হাওলাদারসহ কয়েকজন রবিউল ইসলামের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা ধারালো ছুরি দিয়ে রবিউল ইসলামকে কুপিয়ে ও আঘাত করে গুরুতর জখম করেন। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান আল আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত রবিউল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সর্বশেষ তিনি জাহাঙ্গীরনগর (আগরপুর) ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি পদে ছিলেন। সোমবার মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে আগরপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মিষ্টি বিতরণকালে কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষে ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।