বরিশাল বিমানবন্দর ওসমান হাদির নামে নামকরণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিমানবন্দরের নাম ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নামে নামকরণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে বরিশাল–ঢাকা মহাসড়কের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ঘণ্টাব্যাপী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যাত্রী ও সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

এ কর্মসূচিতে আরও দাবি জানানো হয়, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি মো. সবুজ আকনের নেতৃত্বে আয়োজিত বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাব্বির রহমান, যুবদল নেতা মো. জাকারিয়া সেতুসহ বিভিন্ন ছাত্র ও যুবসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

