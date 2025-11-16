হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল সিটি: কাজ নেই, তবু বসে থাকতে হয় ৮ জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

অফিস সময়ে কাজ ও বসার জায়গা নেই। বাইরের বেঞ্চে বসে সময় পার করেন বিসিসির ৮ কর্মচারী। সম্প্রতি প্রশাসকের দপ্তরের সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কাজ ও বসার জায়গা ছাড়া সাড়ে ৫ মাস ধরে বাইরের বেঞ্চে বসে অফিস সময় পার করতে হচ্ছে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) ৮ কর্মচারীকে। বিসিসি প্রশাসকের দপ্তরের সামনের খোলা জায়গায় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বেঞ্চে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অলস সময় কাটান তাঁরা।

সিটি করপোরেশনের প্রশাসনিক শাখা সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ এপ্রিল করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী মো. রেজাউল বারী স্বাক্ষরিত ওএসডির অফিস আদেশে ৯ কর্মচারীকে প্রশাসকের দপ্তরে ওএসডি করা হয়।

ওএসডি হওয়া কর্মচারীরা হলেন অ্যাসেসর মোস্তা গাউসুল হক খুসবু ও মোয়াজ্জেম হোসেন, ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর হেলাল উদ্দিন ও ইমরান সাকিল, হিসাব সহকারী সোহেল চৌধুরী, সহকারী অ্যাসেসর মেহেদী হাসান, হাটবাজার সহকারী রাহাত হোসেন, হিসাব সহকারী আবদুস সালাম ও পানি শাখার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক সোহরাব হোসেন পান্না। অবশ্য পান্না ওএসডি হওয়ার পরদিনই স্বেচ্ছায় অবসরে যান।

ওএসডির পর থেকে ৮ কর্মচারীর বসার কোনো জায়গা নেই, নেই কোনো কাজ। কিন্তু প্রতিদিনই তাঁদের সকাল ৯টায় অফিসে গিয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিতে হয়। সে সঙ্গে বাইরের বেঞ্চে বসে থাকতে হয় শেষ অফিস সময় পর্যন্ত।

গত বৃহস্পতিবার নগর ভবনের বিসিসির প্রশাসক মো. রায়হান কাওছারের দপ্তরের সামনে এক বেঞ্চে বসে থাকতে দেখা গেছে ৮ কর্মচারীকে। কয়েকজন দর্শনার্থীও পাশের বেঞ্চে বসেছিলেন। তবে গত মঙ্গলবারের পর নগর ভবনে ঢোকেননি প্রশাসক রায়হান কাওছার।

প্রশাসক কার্যালয়ে থাকুন কিংবা নাই থাকুন, ওই কর্মচারীদের দিনভর এভাবেই বসে থাকতে হয়।

ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর হেলাল উদ্দিন বলেন, ওএসডি কী কারণে করেছে জানেন না। তিনি বলেন, বিগত সময়ে ওএসডি হওয়া কর্মচারীরা এনএক্স ভবনে বসতেন; কিন্তু তাঁদের বসার কোনো জায়গা নেই।

জানতে চাইলে বিসিসির প্রশাসনিক শাখার দায়িত্বে থাকা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, করপোরেশনের স্বার্থে ৯ জনকে ওএসডি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন অবসর নিয়েছেন। তাঁরা প্রশাসকের দপ্তরে নিয়োজিত। স্যারের দপ্তরের সামনে হাজিরা দিয়ে বসে থাকেন।

এ বিষয়ে বরিশালের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) হাফিজ আহমেদ বাবলু বলেন, ওএসডি করতে হলে সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে হবে। অফিস আদেশে তা উল্লেখ না থাকলে আইনের ব্যত্যয় হবে।

বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চীন সফরে যাওয়ায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রশাসক মো. রায়হান কাওছারও ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে বরিশাল সিটির সচিব রুম্পা সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওএসডিরত কর্মচারীরা যে বেঞ্চে বসে থাকেন, তা আমার জানা ছিল না। তাঁদের বসার কোনো একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখব।’

সম্পর্কিত

ট্রাইব্যুনাল রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শিক্ষার্থী-শ্রমিক সংঘর্ষের জেরে বরিশালে বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

হাফ ভাড়া নিয়ে বিরোধ, ‘জবাবে’ ২০ বাস ভাঙচুর শিক্ষার্থীদের, সংঘর্ষে আহত ৩০

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ অপসো ফার্মার শ্রমিকদের, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পুলিশের হাত কামড়ে পালালেন ছাত্রদল নেতা, স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

আমতলীতে পার্কিং করা বাসে দুর্বৃত্তের আগুন, আটক ৫

পটুয়াখালীতে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভে অগ্নিসংযোগ

নিরাপত্তার আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী সব বাস বন্ধ

বিদেশে পাঠানোর নামে ৩২ লাখ টাকা নিয়ে প্রতারণা, বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বরিশালে মানহানির মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা