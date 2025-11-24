হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশালে হেলে পড়েছে ৫ তলা ভবন, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল নগরের বেলতলায় একটি পাঁচতলা ভবন হেলে পড়েছে পাশের চারতলা ভবনের ওপর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরের বেলতলায় একটি পাঁচতলা ভবন হেলে পড়েছে পাশের চারতলা ভবনের ওপর। এলাকাবাসী আশঙ্কা করছেন, শুক্রবারের ভূমিকম্পের পর এ ঘটনা ঘটেছে। এতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ওই দুই ভবনের বাসিন্দাসহ আশপাশের মানুষের মধ্যে। স্থানীয় মোতালেব মিয়ার পাঁচতল ভবনটি পাশের সৌদিপ্রবাসী জহির হাওলাদারের নবনির্মিত চারতলা ভবনের ওপর হেলে পড়েছে বলে প্রতিবেশী একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রবাসী জহির হাওলাদারের পুত্র ফাখের হাওলাদার বলেন, ‘রোববার দেখতে পেয়েছি পাশের ভবনটির ওপর থেকে হেলে আমাদের ভবনের ওপর পড়েছে। এতে তাদের ভবনের সেইফটি ট্যাংকের পাইপ ভেঙে গেছে।’ প্রবাসীর শ্বশুর কবির সিকদার বলেন, তাঁরা ২০২৩ সালে বরিশাল সিটি করপোরেশন থেকে প্ল্যান নিয়ে চারতলা ভবনটি করেছেন। প্ল্যান অনুযায়ী ভবনটি করা হয়েছে।’

অপর দিকে পাঁচতলা ভবনের মালিক মোতালেব মিয়া বলেন, ‘সিটি করপোরেশন থেকে তিনি চারতলার প্ল্যান অনুমোদন নিয়েছেন। পুরো পাঁচতলা করা হয়নি। একপাশে একটি ইউনিট পাঁচতলা করা হয়েছে। ভবনটির পশ্চিম দিকে কোনো সমস্যা হয়নি। তবে পূর্ব পাশের অংশটি পাশের ভবনের সঙ্গে রয়েছে।’ তাঁর দাবি তাঁদের ভবন নয়, নতুন ভবনটি হেলে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রনি হোসেন বলেন, ‘মোতালেব মিয়ার ভবনের প্রত্যেকটি তলায় ভাড়াটিয়া রয়েছেন। নতুন ভবনটির কাজ চলছে। ওই ভবনের নিচতলায় শুধু প্রবাসীর পরিবার বাস করছেন। ভবনটি হেলে পড়ায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।’

এ বিষয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) স্থপতি সাইদুর রহমান জানান, একটি ভবন আরেকটির ওপর হেলে পড়ার খবরটি তাঁরা এরই মধ্যে জেনেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী বলেন, ‘ভূমিকম্পের কারণে বরিশাল নগরীতে তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কাজের মান খারাপ হওয়ার কারণে হয়তো ভবন হেলে পড়েছে। ভবন দুটি পরিদর্শন করে প্রকৃত কারণ বলা যাবে।’

