‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বরিশালে মানহানির মামলা

আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ বলায় বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জেলা সদস্যসচিব আবুল কালাম আজাদ ইমন। বিচারক মুহম্মদ হাবিবুর রহমান চৌধুরী অভিযুক্ত ফরহাদকে সমন জারির নির্দেশ দেন।
ইমন জানিয়েছেন, ‘একজন সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে ফরহাদের এমন মন্তব্য শুধু আইনজীবী সমাজ নয়, পুরো দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়কে অপমানিত করেছে। তাঁর বক্তব্যে আমরা ক্ষুব্ধ ও মানহানিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। তাই আইনের আশ্রয় নিয়েছি।’
একই কারণে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকন গত রোববার ফরহাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার আবেদন করেছেন। সেটি আদেশের জন্য রাখা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন মনোনয়নপ্রত্যাশী। ৫ নভেম্বর বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নে সেলিমা রহমানের সভায় ফরহাদ বক্তব্যের একপর্যায়ে আইনজীবীরা টাউট-বাটপার বলে মন্তব্য করেন। একটি মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের প্রতারণার কথা উল্লেখ করে ফরহাদ উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন। পরে ফরহাদ এ বক্তব্যের জন্য সংবাদ সম্মেলন করে ক্ষমা চান।